Автор: Виктория Малая

Организаторам «групп смерти» грозит до шести лет тюрьмы

Опубликовано: 19.07.2017 17:54

За склонение детей к суициду - уголовное наказание. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Организаторам так называемых "групп смерти" грозит до шести лет тюрьмы. Первый прецедент уже есть - вчера в Тюменской области администратора подобного смертельного сообщества Филиппа Лиса приговорили к трем годам колонии-поселения. В Иркутской области нет доказанных случаев гибели детей, связанных с деятельностью таких сообществ. Но статистика пугает.

За последние полгода в регионе пятнадцать детей свели счеты с жизнью. Это уже превышает показатели за весь прошлый год. Количество попыток суицида и совершенных самоубийств резко возросло. Причины разные, возраст в основном подростковый. «Самое страшное, что бытовые конфликты, ссоры с родителями, и дети школьного возраста, начиная с 11-12 лет, импульсивно, под влиянием эмоций, к сожалению совершают суицидальные попытки. Которые оканчиваются гибелью. Но сведений, что в этих случаях есть причастность к «группам смерти», пока нет, - говорит Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.

Тем не менее, тех, кто интересуется группами смерти достаточно много. Новые опасные сообщества создают постоянно, но отслеживать их тяжело. Две усть-илимские школьницы, которые в феврале этого года спрыгнули с 12-го этажа, по одной из версий тоже выполняли смертельное задание. Психологи говорят : введение уголовной ответственности возможно не повлияет на организаторов групп, тех, кто склоняет детей к самоубийству. Но, как ни странно, скажется на самих детях. «Детям это очень хорошо поможет. На людей власти, на государство, у детской психики идет проекция. С родительских фигур на людей власти. Поэтому когда дети чувствуют, что за них борются, не дают манипулировать вот таким жестоким людям, с нестабильной подростковой детской психикой, ребенок это чувствует, подсознательно. Такая колоссальная поддержка поможет родителю выбрать жизнь, а не смерть», - поясняет Елена Пастухова, психоаналитический консультант.

Специалисты отмечают : играть в смертельные игры могут дети только в изначально депрессивном состоянии. Задача родителей - выстроить доверительные отношения с подростком и вовремя среагировать на любые изменения в поведении.