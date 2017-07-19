Автор: Татьяна Алексеева

Дополнительное оборудование приобретут для лекотеки иркутского детского сада №100

Опубликовано: 19.07.2017 16:49

Такое поручение дал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Педагоги в ближайшее время составят список специализированного оборудования и развивающих пособий для занятий с детьми-инвалидами. Лекотеку в детском саду №100 открыли в конце прошлого года. Там работают логопед, дефектолог, педагог-психолог проводят бесплатные индивидуальные занятия с 15 детьми с тяжелыми нарушениями здоровья. Учителя рассказали главе города, что воспитанники уже делают серьезные успехи. Троих детей решили перевести в группы компенсирующего типа.

Изображения новости