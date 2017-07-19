виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+11
Чт
день
+26/+28
Чт
вечер
+20/+22
Пт
ночь
+16/+18

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.3705
Евро/Рубль:
  68.4008

По данным ЦБР (2017.07.19)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 19.07.2017 (55.18)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Маргарита Кислицына

Иркутский хореографический коллектив завоевал гран-при на международном конкурсе в Болгарии

Опубликовано: 19.07.2017 16:36

С побережья Черного моря, из города Обзор юные танцоры привезли сразу пять наград высшего достоинства. Буквально вчера артисты вернулись в Иркутск.

Уставшие, но довольные артисты вновь приступают к тренировкам. Каждое движение оттачивают десятки раз. За любой победой тяжелый труд и безграничная любовь к танцу.

Денис Лучкин занимается хореографией уже семь лет. Рассказывает: из-за разницы во времени самые ответственные выступления в конкурсной программе фестиваля в Болгарии проходили, когда в Иркутске была глубокая ночь.  «Мы быстро привыкли к режиму дня. Быстро организовали все. Только вот когда прилетели обратно, спать не могли», - рассказывает Денис Лучкин, участник хореографического коллектива "Аллегро" .

Победить не помешали ни разные часовые пояса, ни сильная влажность черноморского побережья. Из-за мокрого линолеума на сцене амфитеатра артисты смогли выполнить не все трюки. Но результат безоговорочный - первые места в двух номинациях- народный и эстрадный танец - в средней и старшей возрастных категориях. И наивысшая награда - гран-при фестиваля.

Иркутские школьники обошли лучшие танцевальные коллективы Казахстана и Болгарии. Но главные соперники, рассказывает художественный руководитель "Аллегро",  были из России.   «Когда мы только приехали, мы увидели конкурентов из Тюмени. Ансамбль танца, очень хороший яркий, самобытный, они привезли свои номера очень красивые, но потом мы поняли, что мы просто такие же как они. И мы делаем одно дело», - говорит Наталья Заико, художественный руководитель хореографической школы "Аллегро" .

Для хореографической школы "Аллегро" это уже пятое гран-при подряд на сложнейших фестивалях. За плечами два международных конкурса в Сочи, а еще Абхазия и Крым. Впереди новый творческий проект, который танцоры пока держат в секрете.

Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6535739898682 Sec.