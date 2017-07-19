Автор: Маргарита Кислицына

Иркутский хореографический коллектив завоевал гран-при на международном конкурсе в Болгарии

Опубликовано: 19.07.2017 16:36

С побережья Черного моря, из города Обзор юные танцоры привезли сразу пять наград высшего достоинства. Буквально вчера артисты вернулись в Иркутск.

Уставшие, но довольные артисты вновь приступают к тренировкам. Каждое движение оттачивают десятки раз. За любой победой тяжелый труд и безграничная любовь к танцу.

Денис Лучкин занимается хореографией уже семь лет. Рассказывает: из-за разницы во времени самые ответственные выступления в конкурсной программе фестиваля в Болгарии проходили, когда в Иркутске была глубокая ночь. «Мы быстро привыкли к режиму дня. Быстро организовали все. Только вот когда прилетели обратно, спать не могли», - рассказывает Денис Лучкин, участник хореографического коллектива "Аллегро" .

Победить не помешали ни разные часовые пояса, ни сильная влажность черноморского побережья. Из-за мокрого линолеума на сцене амфитеатра артисты смогли выполнить не все трюки. Но результат безоговорочный - первые места в двух номинациях- народный и эстрадный танец - в средней и старшей возрастных категориях. И наивысшая награда - гран-при фестиваля.

Иркутские школьники обошли лучшие танцевальные коллективы Казахстана и Болгарии. Но главные соперники, рассказывает художественный руководитель "Аллегро", были из России. «Когда мы только приехали, мы увидели конкурентов из Тюмени. Ансамбль танца, очень хороший яркий, самобытный, они привезли свои номера очень красивые, но потом мы поняли, что мы просто такие же как они. И мы делаем одно дело», - говорит Наталья Заико, художественный руководитель хореографической школы "Аллегро" .

Для хореографической школы "Аллегро" это уже пятое гран-при подряд на сложнейших фестивалях. За плечами два международных конкурса в Сочи, а еще Абхазия и Крым. Впереди новый творческий проект, который танцоры пока держат в секрете.

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