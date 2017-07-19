Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 19.07.2017 16:19

Летний чемпионат по легкой атлетике впервые пройдет в Иркутске, а прыгуньи с шестом из Приангарья вновь на пьедестале.

Две медали завоевали спортсменки Приангарья в прыжках с шестом на Кубке России. Соревнования проходили в подмосковном Ерине. Ангелина Краснова завоевала золотую медаль с результатом 4 метра 60 сантиметров. На втором месте оказалась Алена Лутковская с показателем 4 метра 40 сантиметров.

Летний чемпионат области по легкой атлетике среди ветеранов впервые пройдет в Иркутске. Ожидается, что в нем примут участие более 100 спортсменов из Иркутской области, а также из Улан-Удэ, Читы и Красноярска. К участию в соревнованиях среди спортсменов-ветеранов допускают мужчин и женщин от 35 лет и старше, а также любителей легкой атлетики до 35 лет. Среди ветеранов соревнования в личном зачете проводятся по пятилетним возрастным группам.

Уроженец Братска, дзюдоист Константин Попов в составе сборной команды России участвует в XXIII летних Сурдлимпийских играх, которые проходят с 18 по 30 июля в городе Самсун в Турции. Спортсмену предстоит выступать в весовой категории до 100 килограммов. Напомним, в Сурдлимпийских играх от Иркутской области также участвуют стрелки Валерия Кладовикова и Сергей Бережнов, легкоатлеты Максим Куликов, Екатерина Никифорова и Мария Нечаева.