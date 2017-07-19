Автор: Внеш. корр.

Иркутские парашютисты провели показательное выступление для горожан

Опубликовано: 18.07.2017 18:41

Над Иркутском выполнили виражи Ан-2 и Як-55 М. Прямо в центре города с неба десантировались парашютисты. Спортсмены регионального отделения ДОСААФ совершили полёт над мемориалом славы "Вечный огонь".

Такие сюрпризы спортивно-технический клуб подготовил неспроста. Показательная программа - часть торжественного митинга. Так иркутяне встретили юбилейное знамя ДОСААФ. Его привезли из Бурятии в рамках эстафетного автопробега. Сама же акция стартовала 5 июля во Владивостоке. «С Владивостока до Севастополя и с Волгограда колонна идёт на Минск. Цель – объединение всех патриотических сил нашего общества, показать , чем на сегодняшний день занимается ДОСААФ», - говорит Алексей Лысков, председатель Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту - ДОСААФ основали в 1927 году. Автопробег "С востока на запад" по случаю 90-летнего юбилея организации пройдёт через 82 региона. В пути участники эстафеты собирают капсулы со священной землёй с мемориалов славы. Капсулы планируют захоронить у "Вечного огня" в городе Севастополе. Послезавтра участников пробега ждут в Красноярске. Там представители Иркутской области передадут юбилейное знамя своим коллегам, которые затем повезут его в Новосибирск.

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