Автор: Маргарита Кислицына

Полиция составила свой рейтинг причин, из-за которых чаще всего дети выпадают из окон

Опубликовано: 18.07.2017 17:24

Например, мама пошла в детский сад за старшим ребенком, выгуливать собаку или за хлебом в магазин, оставила младшего без присмотра буквально на несколько минут. Иногда родители в трагический момент даже находятся в квартире. Но, допустим, выходят в соседнюю комнату и забывают, что открыто окно. Бывали случаи, что родственники были пьяны или просто спали. С начала года жертвами такой халатности в регионе стали 26 маленьких детей. В двух случаях это закончилось летальным исходом.