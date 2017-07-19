Автор: Алексей Келэвро

Исполняющий обязанности главы Вихоревки Сергей Касьянов подал в отставку

Опубликовано: 18.07.2017 17:11

В своём заявлении чиновник объяснил решение уйти с ответственной должности из-за постоянного давления со стороны мэра Братского района и правительства Иркутской области. На непростую должность Сергея Касьянова назначили только в мае этого года.

Его предшественник ушел со своего поста, потому что не справился с подготовкой к отопительному сезону. В результате чего жители Вихоревки остались без тепла. Пришлось вводить режим ЧС. Сергей Касьянов уверен, что сейчас все "глобальные" проблемы с водогрейным оборудованием удалось решить и администрация справится без него. Новый временный глава города уже приступил к работе. «У нас еженедельно проходят оперативные штабы, предоставляются отчёты управляющими компаниями, ресурсноснабжающей организацией. Котёл номер 4 опрессован, сейчас ведутся работы по изоляции и обмуровке. Котёл номер 6, пришёл воздухоподогреватель, идёт его монтаж и монтаж топки», - говорит Оксана Кучер, и.о. главы г. Вихоревка.

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