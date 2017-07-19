Автор: Алексей Келэвро

Потерпевший крушение на Байкале самолет достали из воды

Опубликовано: 18.07.2017 17:06

Легкомоторную частную Цесну-172 подняли со дна озера и отбуксировали на берег сотрудники МЧС при помощи полицейского катера. Для этого специалисты закрепили под крыльями судна импровизированные боны из автомобильных камер. Как видно на кадрах, корпус летательного аппарата практически уцелел. В доставке самолета на остров Ольхон принимали участие добровольцы и отдыхающие. Поднять технику нужно было, чтобы избежать протечки горючей жидкости в воды Байкала. Небольшое пятно из нефтепродуктов уже образовалось на глади озера в этом месте. Напомним, летательный аппарат совершил жесткую посадку. В результате два человека получили тяжелые травмы.

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