Автор: Альфия Еремеева

Центр святителя Иннокентия достраивают в Анге

Опубликовано: 18.07.2017 16:53

Считанные дни осталось до окончания строительства центра святителя Иннокентия в посёлке Анга. Уже 25 июля в эксплуатацию сдадут пять павильонов. И сразу начнут оформлять выставочные зоны. Там разместят материалы о жизни и миссионерской деятельности святителя. Почти готов и Свято-Иннокентьевский храм. Художники взялись за внутреннюю роспись. Снаружи территорию комплекса сейчас украшают цветами. Культурно-просветительский центр торжественно откроют 8 сентября. В этот день отметят 220 лет со дня рождения святителя Иннокентия и сорокалетие его канонизации.

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