Центр святителя Иннокентия достраивают в Анге

По данным ЦБР (2017.07.19)
Выпуск новостей за 18.07.2017 (54.68)
Считанные дни осталось до окончания строительства центра святителя Иннокентия в посёлке Анга. Уже 25 июля в эксплуатацию сдадут пять павильонов. И сразу начнут оформлять выставочные зоны. Там разместят материалы о жизни и миссионерской деятельности святителя. Почти готов и Свято-Иннокентьевский храм. Художники взялись за внутреннюю роспись. Снаружи территорию комплекса сейчас украшают цветами. Культурно-просветительский центр торжественно откроют 8 сентября. В этот день отметят 220 лет со дня рождения святителя Иннокентия и сорокалетие его канонизации.