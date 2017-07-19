Иркутские СУ-30СМ выступят в Москве

По данным ЦБР (2017.07.19)
Выпуск новостей за 18.07.2017 (54.68)
Витязи сибирской сборки. Иркутские истребители выступят в Москве. Шесть СУ-30СМ продемонстрируют новую показательную программу в составе группы высшего пилотажа «Русские Витязи». Выступление пройдет на московском Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2017». Еще два сверхманевренных самолета проведут учебные воздушные бои. Пилотировать истребителями будут совместные экипажи летчиков морской авиации и корпорации «Иркут». Представят на авиасалоне и пилотажный тренажер МС-21-300, а также новую модель VIP-версии лайнера. Сейчас опытный самолет проходит испытания на Иркутском авиационном заводе.