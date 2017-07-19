Автор: Маргарита Кислицына

Иркутские СУ-30СМ выступят в Москве

Опубликовано: 18.07.2017 16:51

Витязи сибирской сборки. Иркутские истребители выступят в Москве. Шесть СУ-30СМ продемонстрируют новую показательную программу в составе группы высшего пилотажа «Русские Витязи». Выступление пройдет на московском Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2017». Еще два сверхманевренных самолета проведут учебные воздушные бои. Пилотировать истребителями будут совместные экипажи летчиков морской авиации и корпорации «Иркут». Представят на авиасалоне и пилотажный тренажер МС-21-300, а также новую модель VIP-версии лайнера. Сейчас опытный самолет проходит испытания на Иркутском авиационном заводе.

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