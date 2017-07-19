Автор: Татьяна Алексеева

Дефицит грибов и хороший урожай ягод ожидается в Иркутской области

Опубликовано: 18.07.2017 16:48

Любители полакомиться маринованными маслятами и солеными груздями, возможно, будут разочарованы. Лето оказалось засушливым, грибов в лесу пока практически нет. А вот ягода- дикая клубника, земляника в достатке. И в лесу и на рынках областного центра.

Рынок на улице Волжской пестрит урожаем. Лесная земляника опьяняет запахом и сама просит открыть кошелек. Пользу этой ягоды осознают все. Тут тебе и микроэлементы, и минералы, и лечебный эффект. Ягода выводит из организма вредные вещества, токсины, шлаки. Повышает аппетит и замедляет процесс старения. К сожалению, питаться одной земляникой, чтобы жить вечно - не получится. Ягодка не из дешевых.

Лесные дары даются совсем не даром и покупателям и продавцам. Чтобы набрать пятилитровое ведро, приходится встать очень рано и работать очень долго. «Собирали в Баяндаевском районе, деревня Кокорино. Собирать тяжело. Сегодня с шести утра. И вот сейчас только заехали. Нормально берут», - говорит продавец.

Впрочем, сборщики дикоросов говорят, что в этом году земляники меньше, чем в прошлом. При этом стоит она дешевле. 150 рублей за литр против прошлогодних двухсот. А вот грибов нет совсем. За те же двести продают буквально блюдечко маслят- то ли пожарить, то ли полюбоваться. Продавцы стыдливо отворачиваются и уходят. На грибную тему общаться не хотят. Жалуются - грибов в лесу нет. Нет грибов - продолжаем охотиться за вкусной клубникой. Вдоль Александровского тракта продавцы готовы уступить цену. Говорят, сезон завершается. Нужно торопиться. «Ягода уже отходит. Уже два дня ее не брали, она уже не такая. Сейчас только в траве ее и брать, а так уже отходит, сухая становится», - говорит Галина Балко.

И все-таки самая вкусная земляника та, которую собрал своими руками. Прямо с веточки, под жарким солнцем. У кромки леса или в поле. Яркая ягода - символ середины лета.