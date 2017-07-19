Льготы на перелет до Тофаларии теперь не действуют

По данным ЦБР (2017.07.19)
Выпуск новостей за 18.07.2017 (54.68)
Администрация Нижнеудинского района отменила субсидии на авиаперевозки. Ранее билет на вертолет для жителей Тофаларии стоил 750 рублей, льготники летали бесплатно. Теперь для всех пассажиров одна фиксированная стоимость перелета: до cёл Алыгджер и Верхняя Гутара - полторы тысячи рублей, до деревни Нерха – 1 300 рублей. При этом экономически обоснованная цена авиабилета - около семи тысяч рублей. Разницу компенсировали за счет регионального бюджета.