Автор: Маргарита Кислицына

Льготы на перелет до Тофаларии теперь не действуют

Опубликовано: 18.07.2017 16:36

Администрация Нижнеудинского района отменила субсидии на авиаперевозки. Ранее билет на вертолет для жителей Тофаларии стоил 750 рублей, льготники летали бесплатно. Теперь для всех пассажиров одна фиксированная стоимость перелета: до cёл Алыгджер и Верхняя Гутара - полторы тысячи рублей, до деревни Нерха – 1 300 рублей. При этом экономически обоснованная цена авиабилета - около семи тысяч рублей. Разницу компенсировали за счет регионального бюджета.

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