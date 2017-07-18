Автор: Виктория Малая

Шелехов поздравляют с Днем Рождения

Опубликовано: 17.07.2017 19:47

Свое поздравление городу металлургов и алюминиевому заводу направило руководство Иркутской области. Ровно 55 лет в Шелехове ввели в эксплуатацию первый корпус районной больницы.

Подарок ко дню города в том числе приурочили и к этой дате. Руководству Шелеховской больницы вручили томограф, стоимостью двадцать пять миллионов рублей. Для медицинского учреждения и для всех горожан это несомненно ценное и долгожданное приобретение. «Нам повезло с людьми, нам повезло с теми энтузиастами, которые создали этот город и потом все последующие годы делали все возможное, чтобы их чадо, которое назвали именем великого мореплавателя, мецената, развивалось и процветало», - говорит Александр Гоголев, заместитель начальника управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике.