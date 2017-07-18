Автор: Екатерина Лыкова

Сборная Иркутской области заняла первое место на Чемпионате Сибири и Дальнего Востока по гольфу

Опубликовано: 17.07.2017 19:28

Соревнования прошли в Красноярске. За звание лучшего боролись также спортсмены из Новосибирской и Сахалинской областей. Но все призовые места заняли спортсмены из Иркутска.

На первом месте пьедестала Чжу Ци Юнь, серебро у Николая Аникеева, а третье место за Баиром Базыровым. Отрыв по очкам был очень маленький. «Были достойные соперники, и скажем по нашему уровню сильные соперники. Практически с третьим место мы очко в очко, по разнице ударов там считают, поэтому у нас все было плотно, очень плотно, и следующее место было одно-два очка, действительно», - говорит Николай Аникеев, серебряный призер Чемпионата Сибири и Дальнего Востока по гольфу.

Сборная Приангарья впервые стала победителем на этих соревнованиях. Не смогло стать препятствием и сложное поле. Спортсмены отмечают, играть на холмах Красноярского края было тяжелее. Хозяева же заняли второе место в Чемпионате. Бронза у спортсменов из Новосибирской области.

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