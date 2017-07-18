Автор: Анастасия Байдракова

Иркутянин предложил снести памятник Колчаку

Опубликовано: 17.07.2017 18:52

Иркутский адвокат Олег Федоров обратился с таким заявлением в суд. Он выступает за то, чтобы убрать из областного центра памятные таблички в честь адмирала и его скульптуру. Ответчиками выступают мэрия Иркутска и правительство Приангарья. Чем вызвана инициатива и как к ней относятся иркутяне?

Иркутский адвокат Олег Федоров исковое заявление составил по собственной инициативе. Не скрывает: толчком послужил прецедент - в Санкт-Петербурге две недели назад памятную доску Колчаку демонтировали. По решению Смольнинского районного суда по иску жителей. По закону: Колчак - нереабилитированный военный преступник. «Забайкальский военный суд в январе 1999 года, рассматривая заявление общественной организации, настаивавшей на реабилитации Колчака, постановил следующее: что Колчак, обладая реальной властью в Сибири, своими действиями не препятствовал, а способствовал массовому террору в отношении мирного населения, и поэтому собственно говоря является военным преступником, не подлежащим реабилитации», - рассказывает Олег Фёдоров, адвокат .

Этот акт позже подтвердила военная коллегия Верховного суда России. В Иркутске Олег Федоров начитал три объекта, связанных с адмиралом. Это памятник возле Знаменского собора, памятная доска на железнодорожном вокзале и надпись на фасаде краеведческого музея. Все три, считает, нужно убрать. Есть еще камера-музей в СИЗО. «Ну камера она пусть и остается, собственно говоря, преступник должен сидеть в тюрьме, как нам говорил Глеб Жеглов, и пусть камера это и доказывает. А вот три артефакта носят безусловный публичный характер, на мой взгляд, серьезно задевают общественную нравственность и подлежат, на мой взгляд, уничтожению», - поясняет Олег Фёдоров, адвокат .

В краеведческом музее недоумевают: фамилию Колчака на фасад вынесли за заслуги перед Русским географическим обществом. Адмирал был полярным исследователем, гидрографом, автором научных трудов. Его деяния в Гражданскую войну тут ни при чем. Да и судить о том, кто был прав, кто виноват век назад, сейчас не имеет смысла. «Там не было людей, которые могли бы однозначно быть отнесены к каким-то героям или преступникам, потому что Гражданская война сама по себе, как явление - это катастрофа. И участники этой катастрофы однозначно не могут быть восприняты», - говорит Всеволод Напартэ, заведующий отделом истории Иркутского областного краеведческого музея .

Что касается оскорбления общественной нравственности, все опрошенные иркутяне высказались однозначно:

- Если уж поставили, во-первых, то уж поставили. И убирать ни в коем случае нельзя.

- Ну, это чисто субъективное мнение, мне кажется, какой личностью он был. Тогда можно и памятник Ленину снести, он тоже не очень хорошая личность, но зачем это делать. Если памятники стоят, они являются частью города, тем более они стоят уже давно.

- Ну это история, раз поставили, пускай, значит, стоит. Значит, это надо кому-то. Кто бы как ни относился к нему, ну это Колчак.

- Все, что связано с нашей историей, должно стоять - как память, чтобы потомки знали.

- Ну это глупо, я считаю. Глупо. Ну зачем возводить, чтобы сломать? Сломать недолго.

Суд, как положено, заявление принял. В ближайшее время должны назначить дату заседания. А мы будем следить за вынесенными решениями.

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