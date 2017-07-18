Автор: Екатерина Лыкова

Масштабный ремонт дорог проходит в Иркутске

Опубликовано: 17.07.2017 18:44

Первый этап работ уже подходит к завершению. С начала сезона сделали около двухсот тысяч квадратных метров полотна. Обновляют и прилегающие тротуары. Специальные комиссии и общественники регулярно следят за ходом работ.

По улице Маяковского приятно теперь и пройти, и проехать. Уже положили новый асфальт, сделали тротуары и газоны, скоро нанесут разметку. К работе активно подключались жители, такой своеобразный контроль. Регулярно выезжают на объекты и общественники. «Нам с вами очень важно чтобы связь была: администрация, подрядчик и общественность. Вот эти три составляющие позволят нам качественно, быстро, в срок и самое главное делать то, что нужно», - говорит Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

А на перекрестке улиц Ямской и Красноказачьей работы еще ведут. Особое внимание тротуарам. Подходят к ремонту комплексно, чтобы в порядке была не только проезжая часть, но и прилегающие территории. Где-то асфальтированные дороги появятся впервые. Новому полотну вместо гравийного уже радуются жители улиц Седова и Красных Мадьяр. В этом году Иркутск вступил в федеральную программу по ремонту дорог. За семь лет планируют отремонтировать около трехсот километров. «Первый год достаточно удачный для нас, потому что мы вступили в семилетнюю программу "Безопасные и качественные дороги", у которой задачи основная задача - снижение аварийности, пока у нас проблем нет, вопросов нет, если возникают, подрядчики все в рамках контрактов сейчас устраняют уже», - рассказывает Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска .

В этом году по программе планируют сделать 25 участков на центральных улицах Иркутска.