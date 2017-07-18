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Автор:
Маргарита Кислицына

Погорельцы из Бубновки получили первые сертификаты на жилье

Опубликовано: 17.07.2017 15:46

Изображение Более тридцати семей из сгоревшего поселка уже планируют, где будут жить - останутся в соседнем Киренске или переедут поближе к Иркутску. Закрылся и так необходимый после трагедии пункт выдачи материальной помощи. Все потихоньку налаживается.

Апрель этого года кардинально изменил жизнь этих людей. Деревня Бубновка в Киренском районе сгорела дотла. Огонь уничтожил более ста жилых домов. Среди которых был и дом семьи Демидовых. Пенсионеры рассказывают: прожили в родном поселке полвека. А теперь, на седьмом десятке, придется все начинать с нуля. «Здесь у меня друзья и родственники. Здесь у меня отец с матерью похоронены. А уезжать-то все равно придется. Так что будем надеяться, что на новом месте тоже приживемся. Сложится», - рассказывает Михаил Демидов,  житель д.Бубновка. Переехать Михаил и Татьяна Демидовы планируют в Иркутский район  поближе к детям.

Власти региона вручили погорельцам первые сертификаты для приобретения жилья. Пока денежные выплаты получили 67 пострадавших. Это 32 семьи. Первые сертификаты обойдутся областной казне в 52 миллиона рублей. С будущим местом жительства почти все получатели выплат уже определились. «У вас сегодня у каждого есть право выбора, чтобы определиться, какой жилищный сертификат вы хотели бы получить: наш областной по 409-му, который мы сегодня можем вручить, или ждать в течение месяца когда придут федеральные сертификаты. Еще раз подчеркиваю: наш областной подразумевает приобретение жилья только на территории Иркутской области. Федеральный сертификат подразумевает приобретение жилья на территории Российской Федерации», - говорит Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Более двухсот человек все еще находятся в непострадавших от пожаров домах Бубновки. Здесь завершает свою работу комплексный центр социальной защиты, который занимался сбором и выдачей гуманитарной помощи населению. «В общем количестве гуманитарной помощи поступило около 15 тонн. И на сегодня 360 гражданам гуманитарная помощь в виде одежды, предметов первой необходимости, обуви», - сообщает Надежда Короткова, руководитель пункта выдачи гуманитарной помощи в Бубновке.

Помощь получили все, кто в ней нуждался. В том числе материальную в виде единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей и компенсации за утраченное имущество - 100 тысяч рублей.

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