виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+17
Вт
день
+26/+28
Вт
вечер
+21/+23
Ср
ночь
+17/+19

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.0657
Евро/Рубль:
  67.6184

По данным ЦБР (2017.07.18)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 17.07.2017 (65.82)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Внеш. корр.

Иркутянка Татьяна Шорникова всю жизнь посвятила парашютному спорту

Опубликовано: 17.07.2017 15:30

Изображение Она покорила небо ещё в 16 лет. Количество прыжков Татьяны Шорниковой уже давно перевалило за несколько тысяч. Как мечта о большой высоте стала делом всей жизни?

«Я дождалась, когда мне исполнится 16 лет и пришла в клуб ДОСААФ. И там, зимой 1981 года я совершила свой первый прыжок с парашютом. Здесь есть у меня фотография, где я сделала первую сотню свою. То есть парашютисты отмечают юбилей - это сто, двести, триста ну и до тысячи. То есть вот это первый юбилей мой - 100 прыжков», - рассказывает Татьяна Шорникова, мастер спорта по классическому парашютизму.

Она мечтала летать с детства и до сих пор парашютистка Татьяна Шорникова не перестает заниматься  любимым делом. За её плечами уже десятки профессиональных юбилеев, в копилке у спортсменки 2685 прыжков. Она до сих пор покоряет высоту и помогает новичкам сделать свой первый шаг в небо.

В Иркутской области Татьяна  - единственная женщина -инструктор по парашютному спорту. Своим примером она вдохновляет молодое поколение. Спортсменка во всём идёт в ногу со временем. Но в полёты берёт годами проверенную технику. «Я пользуюсь старым шлемом, который много лет мне служит верой и правдой. Есть у меня вот такой высотомер, который всю жизнь со мной, прошёл все тяготы моей жизни прыжковой со мной, верой и правдой мне отслужил. Показывает высоту в воздухе. Вот, я им пользуюсь до сих пор»,  - говорит парашютистка.

Её целеустремлённости можно только позавидовать. Окончила университет, родила двух дочерей и даже три года служила в спортивном взводе. При этом никогда не жалела, что большую часть времени уделяла тренировкам и соревнованиям. Конечно, сейчас она прыгает не так часто, как раньше. Но любовь к небу, которую она пронесла через всю жизнь, останется жить в её сердце навсегда. А главное, что это взаимно. «У меня дочери прыгают, я готова с ними продолжать делиться опытом. Я очень надеюсь, что они продолжат моё дело и будут продолжать и дальше. И рассчитываю, что моя внучка, которой сейчас 2, 5 года, что когда она подрастёт, я её дождусь, и мы вместе совершим какой-нибудь прыжок. Я своё дело прекращать не собираюсь, буду ездить на аэродром, рассчитываю ездить очень долго, и буду делиться тем, что знаю, с другими», - делится Татьяна Шорникова.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.73481798172 Sec.