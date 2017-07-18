Автор: Внеш. корр.

Иркутянка Татьяна Шорникова всю жизнь посвятила парашютному спорту

Опубликовано: 17.07.2017 15:30

Она покорила небо ещё в 16 лет. Количество прыжков Татьяны Шорниковой уже давно перевалило за несколько тысяч. Как мечта о большой высоте стала делом всей жизни?

«Я дождалась, когда мне исполнится 16 лет и пришла в клуб ДОСААФ. И там, зимой 1981 года я совершила свой первый прыжок с парашютом. Здесь есть у меня фотография, где я сделала первую сотню свою. То есть парашютисты отмечают юбилей - это сто, двести, триста ну и до тысячи. То есть вот это первый юбилей мой - 100 прыжков», - рассказывает Татьяна Шорникова, мастер спорта по классическому парашютизму.

Она мечтала летать с детства и до сих пор парашютистка Татьяна Шорникова не перестает заниматься любимым делом. За её плечами уже десятки профессиональных юбилеев, в копилке у спортсменки 2685 прыжков. Она до сих пор покоряет высоту и помогает новичкам сделать свой первый шаг в небо.

В Иркутской области Татьяна - единственная женщина -инструктор по парашютному спорту. Своим примером она вдохновляет молодое поколение. Спортсменка во всём идёт в ногу со временем. Но в полёты берёт годами проверенную технику. «Я пользуюсь старым шлемом, который много лет мне служит верой и правдой. Есть у меня вот такой высотомер, который всю жизнь со мной, прошёл все тяготы моей жизни прыжковой со мной, верой и правдой мне отслужил. Показывает высоту в воздухе. Вот, я им пользуюсь до сих пор», - говорит парашютистка.

Её целеустремлённости можно только позавидовать. Окончила университет, родила двух дочерей и даже три года служила в спортивном взводе. При этом никогда не жалела, что большую часть времени уделяла тренировкам и соревнованиям. Конечно, сейчас она прыгает не так часто, как раньше. Но любовь к небу, которую она пронесла через всю жизнь, останется жить в её сердце навсегда. А главное, что это взаимно. «У меня дочери прыгают, я готова с ними продолжать делиться опытом. Я очень надеюсь, что они продолжат моё дело и будут продолжать и дальше. И рассчитываю, что моя внучка, которой сейчас 2, 5 года, что когда она подрастёт, я её дождусь, и мы вместе совершим какой-нибудь прыжок. Я своё дело прекращать не собираюсь, буду ездить на аэродром, рассчитываю ездить очень долго, и буду делиться тем, что знаю, с другими», - делится Татьяна Шорникова.