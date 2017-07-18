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Автор:
Виктория Малая

День города отметили в Шелехове

Опубликовано: 17.07.2017 15:12

Изображение В выходные Шелехов бурлил и переливался яркими красками. Юбилейным карнавальным шествием там отметили день города и день металлурга. На сибирских улицах звучали настоящие латинские ритмы, а королем праздника и вовсе выбрали бывшего жителя Западной Африки.

Темнокожий король из республики Мали задает ритм безудержного веселья. После зажигательной песни за предводителем следует трехтысячная колонна. Кого тут только нет: любители ретро в пионерских галстуках, целая цветочная поляна, театр, участники которого решили скрыть свои эмоции за непроницаемой маской.

Фантазию участников никто не ограничивал. И тут уж кто во что горазд. Вот и целая машина морских обитателей на выезде.А это юные, творческие жители города металлургов. На праздник приехали и города-побратимы Шелехова. Это далекий Японский Номи и Сибирский Рыльск. Их легко различить в толпе по национальным флагам и колоритным азиатским одеяниям. А вот идет и знаменитая цирковая семья Токарских. Всего у них двадцать детей, большая часть сегодня пришла на праздник. «Все костюмы, которые вы видите, это у нас номера. Мы ставим номера разных народов и национальностей. Сейчас, в данный момент мы Бурятский номер разучиваем. А так у нас цыганский, русский, грузинский», - говорит Ирина Токарская.

В Шелехове этот карнавал стал юбилейным, пятым по счету. И самым многочисленным в истории. Теперь для города металлургов это уже традиция, которая будет повторяться из года в год. Праздник знаменует собой не только день города, но и середину короткого сибирского лета, за которое так много всего нужно успеть.

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