Автор: Маргарита Кислицына

Запретить продажу алкоголя в выходные предложили в Минздраве России

Опубликовано: 17.07.2017 15:06

По мнению медиков, благодаря такой профилактической мере любителей спиртного в стране станет гораздо меньше. В качестве примера ученые приводят Чукотский автономный округ. В нескольких селах этого региона невозможно купить алкоголь от одного до шести дней в неделю. А в селе Краснено Анадырского района "горячительные напитки" вообще не продают. Ранее эксперты уже предлагали указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах, а также запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах. Однако в Госдуме заявили о невозможности подобного шага.