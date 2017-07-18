Автор: Маргарита Кислицына

В Бодайбо начали летать самолеты

Опубликовано: 17.07.2017 14:51

Напомним, на прошлой неделе заложниками непогоды там стали сотни человек. Река Витим поднялась до отметки в 1100 сантиметров. При том, что критический уровень - 1300 сантиметров. Город вместе с соседними поселками оказался отрезан от большой земли.

Дождями размыло взлетную полосу, а также дорогу, ведущую из тайги в Бодайбо. В зоне возможного подтопления также оказались поселки Мама и Мамакан. Наладить авиасообщение с Иркутском удалось только через шесть дней. Всего авиакомпании задержали 11 рейсов. В Иркутске вылета ожидали около 300 человек, почти столько же в Бодайбо. Все это время пассажиры жили в гостиницах. «На ближайшее время я подсказать, конечно, не могу, но ситуации восстановилась. Самолеты летают, все как полагается, все по плану выполняется. Дождь сегодня буквально минут десять чуть-чуть покапал и все», - рассказывает сотрудник аэропорта г. Бодайбо.

Из-за задержки рейсов в Бодайбо проверку начала транспортная прокуратура.

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