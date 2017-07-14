Автор: Маргарита Кислицына

Автолюбители все чаще предпочитают парковку на газонах

Опубликовано: 14.07.2017 18:18

Автолюбители все чаще предпочитают парковку на газонах Машин больше - зелени меньше. Вместо цветов и лужаек во дворах Иркутска - легковушки и внедорожники. С начала года 70 автовладельцев привлекли к ответственности за парковку на газонах и детских площадках. Правда, это наказание можно оспорить.

Жители этого дома на Байкальской разделились на два лагеря. Одни привыкли парковаться на газонах и детских площадках. Другие этим крайне возмущены. «Утром приходите - здесь вообще все заставлено. А чем быть довольными-то? Детская площадка, здесь бензин тут же. Тут же мазут и что у них там льется. И, извините, кислота серная», - жалуется Марина Василенко, житель дома 257 А.

Только в этом дворе с начала года за парковку на газоне оштрафовали уже 10 водителей. В очередной раз факт нарушения на фотоаппарат фиксирует сотрудник администрации. «Мы уже на основании полученных данных, вот этих фотографий, направляем запрос в ГИБДД по городу Иркутску. И получаем от них информацию о собственнике транспортного средства. После чего мы направляем уведомление о составлении, дате и времени протокола об административном правонарушении», - говорит Владимир Попов, зам. начальника отдела коммунального хозяйства комитета по управлению Октябрьским округом Администрации г. Иркутска .

Нерадивым парковщикам грозит штраф от одной до трех тысяч рублей. Это предусмотрено правилами благоустройства Иркутска. Однако в Кодексе об административных правонарушениях страны такого положения нет, объясняют юристы. В других регионах уже были случаи, когда наказание за парковку на газоне обжаловали в Верховном суде. «По Кодексу у нас нет конкретной ответственности за нарушение правил стоянки именно на газоне. В Иркутской области именно правила благоустройства. Но в это же время владелец может оспорить такое постановление именно по факту непричастности к совершению данного правонарушения, поскольку тут в первую очередь надо установить виновность лица», - рассказывает Иван Зубарев, автоюрист.

Получается, на региональном уровне правонарушение есть, а на федеральном нет. Может быть поэтому штрафов нарушители не боятся. Объясняют: количество транспорта растет, а парковок больше не становится. «Там парковка 10 машин. А там только 50 квартир в одном подъезде. А парковка на два подъезда. Как всем разместиться?», - объясняет Андрей, житель дома на проспекте Маршала Жукова.

Как сохранить хрупкий баланс - обеспечить парковочными местами постоянно растущую армию транспорта и оставить нетронутыми зеленые уголки города - решать представителям власти. А пока водителям, которые оставляют свои авто на газонах и детских площадках, грозят, пожалуй, только недовольные взгляды соседей.