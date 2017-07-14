виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+23
Сб
утро
+20/+22
Сб
день
+27/+29
Сб
вечер
+21/+23

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.1836
Евро/Рубль:
  68.8139

По данным ЦБР (2017.07.14)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 14.07.2017 (62.56)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Маргарита Кислицына

Автолюбители все чаще предпочитают парковку на газонах

Опубликовано: 14.07.2017 18:18

Изображение Автолюбители все чаще предпочитают парковку на газонах Машин больше - зелени меньше. Вместо цветов и лужаек во дворах Иркутска - легковушки и внедорожники. С начала года 70 автовладельцев привлекли к ответственности за парковку на газонах и детских площадках. Правда, это наказание можно оспорить.

Жители этого дома на Байкальской разделились на два лагеря. Одни привыкли парковаться на газонах и детских площадках. Другие этим крайне возмущены. «Утром приходите - здесь вообще все заставлено. А чем быть довольными-то? Детская площадка, здесь бензин тут же. Тут же мазут и что у них там льется. И, извините, кислота серная», - жалуется Марина Василенко, житель дома 257 А.

Только в этом дворе с начала года за парковку на газоне оштрафовали уже 10 водителей. В очередной раз факт нарушения на фотоаппарат фиксирует сотрудник администрации. «Мы уже на основании полученных данных, вот этих фотографий, направляем запрос в ГИБДД по городу Иркутску. И получаем от них информацию о собственнике транспортного средства. После чего мы направляем уведомление о составлении, дате и времени протокола об административном правонарушении», - говорит Владимир Попов, зам. начальника отдела коммунального хозяйства комитета по управлению Октябрьским округом Администрации г. Иркутска .

Нерадивым парковщикам грозит штраф от одной до трех тысяч рублей. Это предусмотрено правилами благоустройства Иркутска. Однако в Кодексе об административных правонарушениях страны такого положения нет, объясняют юристы. В других регионах уже были случаи, когда наказание за парковку на газоне обжаловали в Верховном суде. «По Кодексу у нас нет конкретной ответственности за нарушение правил стоянки именно на газоне.  В Иркутской области именно правила благоустройства. Но в это же время владелец может оспорить такое постановление именно по факту непричастности к совершению данного правонарушения, поскольку тут в первую очередь надо установить виновность лица», - рассказывает Иван Зубарев, автоюрист.

Получается, на региональном уровне правонарушение есть, а на федеральном нет. Может быть поэтому штрафов нарушители не боятся. Объясняют: количество транспорта растет, а парковок больше не становится.  «Там парковка 10 машин. А там только 50 квартир в одном подъезде. А парковка на два подъезда. Как всем разместиться?», - объясняет Андрей, житель дома на проспекте Маршала Жукова.

Как сохранить хрупкий баланс - обеспечить парковочными местами постоянно растущую армию транспорта и оставить нетронутыми зеленые уголки города - решать представителям власти. А пока водителям, которые оставляют свои авто на газонах и детских площадках, грозят, пожалуй, только недовольные взгляды соседей.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5706789493561 Sec.