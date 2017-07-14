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Автор:
Анастасия Байдракова

Потомки исследователя и художника Томаса Аткинсона повторили путешествие своего родственника по Сибири

Опубликовано: 14.07.2017 18:15

Изображение Путешествие, повторенное 170 лет спустя. В Иркутск приехали потомки британского исследователя и художника Томаса Аткинсона. В середине 19 века он много путешествовал по самым отдаленным уголкам Сибири. Два года жил в Иркутске, был дружен со многими декабристами. Стал первым европейцем, который побывал в Долине вулканов. Полтора века спустя его потомки решили повторить этот путь.

Восточные Саяны, долина Вулканов - на акварели 19 века. А это то же место 170 лет спустя. И сегодня эту местность посещают лишь редкие экстремалы. Дорог нет. Добираться нужно, штурмуя горные реки, а потом - пешком или на лошадях. В 19 веке такое путешествие выглядело невероятным. Однако первый из европейцев, кто посетил долину Вулканов, путешествовал вместе с женой и маленьким сыном. В честь Томаса Аткинсона в 2009 году назвали один из вулканов.

В память о бесстрашных британцах их потомки решили установить в горах табличку. Стивен Браун, прапраправнук путешественника, приехал в Сибирь с женой и двумя детьми. Оказаться в тех местах, где путешествовал Томас, было давней мечтой. «В 1851 году Томас стал первым европейцем, который побывал в долине реки Жомболок. Это невероятный опыт нам оказаться здесь 170 лет спустя. Казалось, это невозможно», - рассказывает Стивен Браун,  правнук Томаса Аткинсона.

Вернуть частицу истории сибирякам гости решили на тревел-встрече. О путешественниках рассказывает Ник Филдинг, британский журналист и писатель, автор нескольких книг о семье Аткинсонов. «Когда я говорю "Томас Аткинсон", я имею ввиду Томаса, Люси и их маленького сына Алатау. Потому что путешествовали они всегда вместе, втроем. Они никогда не оставляли ни с кем ребенка, они преодолевали вместе все препятствия. Через горы, реки и леса», - говорит Ник Филдинг, британский журналист и писатель .

Кстати, сын у четы Аткинсонов родился во время одного из путешествий, в горной крепости в Казахстане на хребте Алатау рядом с водопадом Тамчибулак. Поэтому его назвали Алатау Тамчибулак. Имя он носил с гордостью и никогда не сокращал. Более того, в семье имя повторялось в младших поколениях. Томас Аткинсон в путешествиях вел подробный дневник и делал много зарисовок. 12 его картин хранятся в Эрмитаже, но большая часть утрачена. За семь лет Томас, Люси и Алатау преодолели около 70 тысяч километров на лодках, лошадях, плотах. Они были исследователями форпостов Российской империи. «Я очень горд быть прапраправнуком Томаса и Люси Аткинсонов. Это очень волнующее чувство, что у меня, такого простого, обыкновенного человека, есть предок, который совершил это потрясающе удивительное путешествие», - делится Стивен Браун, правнук Томаса Аткинсона .

О своих путешествиях Томас написал две книги - это подробные путевые заметки. А позже, уже после смерти мужа, книгу воспоминаний опубликовала Люси. Так что и через 170 лет мы можем увидеть Сибирь середины 19 века глазами европейцев.

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