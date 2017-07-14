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Автор:
Марина Беклемишева

Иркутская область - один из регионов России с самым доступным жильём

Опубликовано: 14.07.2017 17:45

Изображение Такие данные приводит РИА "Новости". Среднестатистической семье с одним ребёнком в Приангарье якобы требуется от двух с половиной до четырёх лет, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру. Лидируют в жилищном рейтинге Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там на "двушку" семья будет копить меньше двух лет.

А вот самой неблагополучной в плане доступности жилья является Кабардино-Балкария, где деньги на квартиру придётся собирать минимум 17 лет. В аутсайдерах также  Дагестан и Севастополь, там цены на жильё сильно кусаются. Кстати, Москва в этом хит-параде оказалась 29-ой, а Санкт-Петербург занял 15-ую строчку.

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