Автор: Николай Бессонов

Житель Братска хотел попасть в ИГИЛ

Опубликовано: 14.07.2017 17:43

Возьмите меня в ИГИЛ. За такой перепиской буквально поймали сотрудники прокуратуры жителя Братска. Он общался с запрещённой группировкой Исламское государство. Мужчина через соцсети связался с экстремистами и хотел узнать, как выехать за рубеж, чтобы участвовать в боевых действиях. Надзорное ведомство своевременно пресекло общение. Братчанину вынесли предписание. При этом по данным Общественной палаты России, людей продолжают активно вербовать. Жители Приангарья регулярно жалуются на такие поползновения.