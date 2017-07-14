Автор: Алексей Келэвро

Жителей региона ожидают дожди и грозы и в эти выходные

Опубликовано: 14.07.2017 17:41

В отдельных районах Иркутской области пройдут сильные осадки, ветер будет достигать 16 метров в секунду. Столбик термометра будет балансировать между 7 и 30 градусами тепла. Тем временем, для многих жителей Иркутска, например, непогода послужила источником вдохновением для творчества. Эти фотографии прошедшей накануне грозы сделал иркутский любитель фотографии в микрорайоне Университетский. Снимки запечатлели яркие вспышки на небе. Некоторые молнии били в непосредственной близости с жилыми домами. Автор сравнил молнии с любовью. И подписал с иронией: ярко, красиво, чувственно и множество несчастных случаев.

Изображения новости