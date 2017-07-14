Автор: Клим Куликов

«Байкал-Энергия» идет в новый сезон с новыми игроками

Опубликовано: 14.07.2017 17:38

Иркутская "Байкал-Энергия" презентовала новичков клуба. Помимо шести игроков, у бело-синих новый главный тренер.

Такого многочисленного десанта новых игроков в иркутской хоккейное команде не было со времен "Сибсканы". Тогда вслед за Сергеем Лихачевым пришли кемеровские хоккеисты, которые и влюбили в себя Иркутск. Но чтобы семь человек - впервые. «Я думаю это очень хорошо. Новый прилив сил. Даже те, кто приелся вдруг, то теперь будет по новому игра строиться», - говорит Никита Юрлов, игрок ХК "Байкал-Энергия" .

Команда наконец получила главного тренера. Андрей Пашкин тренировал "Хаммарбю". С его именем и ассоциируется шведский клуб. Пашкин оставил столичную команду сыну и приехал помочь "бело-синим" выиграть уже наконец золотые медали.«Такую команду создать - мечта каждого тренера. Наша задача - играть красиво, чтобы на нас народ ходил, чтобы появились новые звездочки в команде», - рассказывает Андрей Пашкин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия" .

В это межсезонье пришли шесть новых игроков. Антон Шевцов из "СКА-Нефтяника", Никита Свиридов из "Сибсельмаша", Никита Иванов из шведского "Венерсборга", Александр Слугин играл в ульяновской "Волге". После ухода Дениса Рысева немного неспокойно стало за вратарскую позицию. Номинально первым номером в команде будет Григорий Лапин, 29-летний архангелогородец минувший сезон провел во второй шведской лиге. Ехал туда за опытом. Несмотря на предложения из Элитсерии, Лапин выбрал Иркутск. «Они занимаются с вратарями отдельно. До тренировки час просто с тобой проводят время. И ты выполняешь упражнение, не как у нас», - делится Григорий Лапин, игрок ХК "Байкал-Энергия".

Что же касается задачи на сезон? Помимо стандартных аспектов, таких как красивая игра и победа в каждом матче, руководство команды передало своеобразный привет прямому конкуренту - "Ска-Нефтянику". «Если Хабаровск ставит задачу выиграть всё, то мы ставим задачу выиграть у Хабаровска», - комментирует Виктор Захаров, президент ХК "Байкал-Энергия" .