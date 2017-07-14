Автор: Анастасия Байдракова

Соревнования по кросс-кантри триатлону пройдут в Ангарске

Опубликовано: 14.07.2017 17:30

Соревнования по кросс-кантри триатлону пройдут в Ангарске Когда дойти до финиша - это уже победа. До кросс-кантри триатлона в Ангарске осталась всего неделя. Соревнования пройдут на берегу Еловского пруда 22 июля. Триатлон - испытание для сильных духом. Участники должны сначала проплыть 750 метров, затем преодолеть велодистанцию в 20 километров, и наконец пробежать пять с лишним километров.

Проверить себя может каждый, регистрация свободная при наличии справки от врача. Для менее подготовленных спортсменов и детей - отдельный старт, дистанции вдвое короче.

Ангарский кросс-кантри триатлон пройдет в седьмой раз, с каждым годом он собирает все больше участников. В этом году на старт выйдут больше двухсот спортсменов не только из Приангарья, но и соседних регионов. «В частности, приезжает руководитель федерации триатлона Красноярского края, 10-кратный обладатель титула "Железный человек" Владимир Мусиенко, он везет с собой пару мастеров спорта, пару молодых спортсменов. Ну и вообще, сейчас, говорят, уже набирается целый автобус, люди просто ищут возможности приехать», - говорит Артем Детышев, организатор Большого альпинистского марафона.

Ангарский триатлон - единственные в Иркутской области соревнования на открытой воде, а также единственная мультиспортивная гонка. Это часть Большого альпинистского марафона - в него входят также скоростное восхождение на пик Черского, велогонка и лыжный забег. 22 июля всех, кто приедет на берег Еловского пруда, ждет большой спортивный праздник. На открытии - показательный заезд на снегоходе по воде, во время гонки параллельно пройдут соревнования по кроссфиту, а с шести вечера - Open Air с участием диджеев. Соревнования состоятся при любой погоде, первый старт в 10 часов утра.

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