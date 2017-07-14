Автор: Альфия Еремеева

Полевой лагерь появился в музее Тальцы

Опубликовано: 14.07.2017 17:25

Гражданской войне посвящается. Полевой лагерь стал стилизацией быта русской армии. А конкретно - иркутского гарнизона дореволюционного периода. Центральный экспонат - пулемёт Максима из музея истории Иркутска. А ещё есть винтовка, револьверы и драгунские сабли. То есть всё то, чем была вооружена российская армия образца XX века.

Почувствовать себя солдатом того времени может каждый посетитель музея. Брать оружие в руки разрешается. «Они могут одеться в форму солдата русской армии дореволюционного периода и сфотографироваться таким образом. Они могут выстрелить из револьвера "Наган", который был изготовлен в 1902 году. Они могут попробовать себя и после небольшого мастер-класса разрубить шашкой бутылку с водой», - говорит Игорь Сеченов, директор иркутского филиала фонда "Победитель".

Экспозиция будет работать всё лето.

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