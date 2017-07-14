виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+23
Сб
утро
+20/+22
Сб
день
+27/+29
Сб
вечер
+21/+23

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.1836
Евро/Рубль:
  68.8139

По данным ЦБР (2017.07.14)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 14.07.2017 (62.56)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

Полевой лагерь появился в музее Тальцы

Опубликовано: 14.07.2017 17:25

Изображение Гражданской войне посвящается. Полевой лагерь стал стилизацией быта русской армии. А конкретно - иркутского гарнизона дореволюционного периода. Центральный экспонат - пулемёт Максима из музея истории Иркутска. А ещё есть винтовка, револьверы и драгунские сабли. То есть всё то, чем была вооружена российская армия образца XX века.

Почувствовать себя солдатом того времени может каждый посетитель музея. Брать оружие в руки разрешается. «Они могут одеться в форму солдата русской армии дореволюционного периода и сфотографироваться таким образом. Они могут выстрелить из револьвера "Наган", который был изготовлен в 1902 году. Они могут попробовать себя и после небольшого мастер-класса разрубить шашкой бутылку с водой», - говорит Игорь Сеченов, директор иркутского филиала фонда "Победитель".

Экспозиция будет работать всё лето.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5310621261597 Sec.