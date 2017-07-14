Автор: Виктория Малая

Часть экспонатов бывшего музея ИВВАИУ уцелела после пожара

Опубликовано: 14.07.2017 17:18

В огне не сгорели. Часть истории Иркутска удалось спасти. На пепелище бывшего музея ИВАИУ нашли ценные вещи, которые действительно уцелели чудом.

Пепел, покореженный металл, осколки стекол, которые не выдержали высокой температуры. Так сейчас выглядит здание ИВАТУ. В начале лета оно оказалось объято пламенем. В храме до сих пор чувствуется запах ладана, и по всему видно - сгорела история целого поколения. Это бывший зрительный зал клуба, а этажом выше располагалось то, что по крупицам собирали долгие годы.

На втором этаже сгоревшего клуба находился музей ИВАИУ. Сейчас туда подниматься нельзя - это опасно. В музее хранились бесценные вещи: фотографии, грамоты, мундиры. Девяносто процентов уничтожено огнем. Однако маленькую, но важную часть все-таки удалось найти и сохранить.

То, что сотрудники народной дружины, рискуя жизнью доставали из руин сгоревшего здания, сейчас находится в этой маленькой комнате. В основном это фотографии - огонь их не тронул, но изображения кое-где затерлись и отсырели. На снимках памятные моменты истории. Приобретение училищем статуса краснознаменного. Групповое фото выпускников далекого тридцать восьмого. Экзаменационные брошюры, рабочая тетрадь генерала-майора авиации Рожкова. Сохранилось и множество поздравительных открыток, стенограмм, отправленных более полувека назад. «Нужно только просушить. Просушить и аккуратно складировать в сухом помещении. Единственное, местами вода повреждает подписи личные. Вот видите, подписи уже размазываются», - рассказывает Алексей Ануфриев, участник добровольной народной дружины "Рубеж".

Восстанавливать спасенные экземпляры будут лучшие специалисты России. В августе в Иркутск приедут реставраторы из Эрмитажа. Уже есть задумка и заново воссоздать музей. Для этого нужно найти помещение и спонсоров. Самая главная задача, чтобы память о некогда лучшем училище страны продолжала жить. Пусть и на старых снимках.