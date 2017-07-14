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Автор:
Татьяна Алексеева

Экспедиция по следам почтовых ямщиков стартовала из Иркутска

Опубликовано: 14.07.2017 16:57

Изображение От Иркутска до Якутска по следам государевых почтовых ямщиков. Такая экспедиция отправилась в путь по маршруту, протяженностью почти 3 тысячи километров. Этот межрегиональный проект поддерживается как Законодательным Собранием Иркутской области, так и парламентом Якутии.

В составе экспедиции ученые, деятели культуры, представители творческих коллективов. Они пройдут целый ряд населенных пунктов Иркутской области, в том числе Качуг, Жигалово, Сурово, Усть-Кут, Киренск. Часть маршрута проложили по реке, другая часть - автомобильным транспортом.

Подобную экспедицию , рассказал вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров, организовали впервые в новейшей истории. «Получено согласие всех глав муниципальных образований, чтобы они приняли эту делегацию, проведена большая работа с размещением, встречами с населением, с выступлением перед населением. В принципе, в Иркутской области тема государевых ямщиков не так глубоко разработана, как Якутии, это мы отметили. Нам наверное в этом отношении надо подтянуться. Постараемся подтянуться», говорит Кузьма Алдаров, заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области.

Экспедиция посвящена сразу трем памятным датам: 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 275-летию становления Иркутско-Якутского почтового тракта и 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова.

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