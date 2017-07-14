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Автор:
Альфия Еремеева

Полезный зефир делают в Иркутске

Опубликовано: 14.07.2017 16:48

Изображение Полезный десерт придумали в Иркутске. Функциональный зефир - так охарактеризовали свой продукт сотрудники научно-исследовательского технического университета. В его состав, кроме привычных ингредиентов, включили компонент, полученный из сибирской лиственницы. Можно ли есть сладости и худеть?

Приготовление функционального зефира мало чем отличается от обычного. То же яблочное пюре из сорта "Американка", сахар, белки. Только сегодня с миксером в руках не кондитер, а магистрантка технического университета Светлана Барсукова. «Всё это замешивается в течение десяти минут. В зависимости от того, какая пена будет. Потом добавляется вторая половина белка. И я начинаю варить сахарный сироп», - рассказывает девушка.

Сама сладкоежка, Светлана решила сделать любимый десерт немного полезнее. Для этого добавить в состав пробиотик «А» и компонент, полученный из сибирской лиственницы. С такими составляющими десерт становится по-настоящему целебным. Разработчики уверены, что добавки смогут поддерживать микрофлору в кишечнике. И даже способствовать снижению веса. Впрочем, назвать диетическим такой зефир нельзя.  «По калорийности он такой же, как любой зефир. Там в составе всё-таки сахар. Нет, мы не действуем на то, чтобы сделать его диетическим. Мы действуем на то, чтобы сделать его полезным. Обогащенным пробиотическим комплексом», - говорит Светлана Барсукова, магистрантка ИРНИТУ.

В России уже делают зефир для тех, кто следит за фигурой. В Санкт-Петербурге есть компания, которая производит диетический десерт и продукт с сахарозаменителем. Иркутская задумка будет новинкой на рынке. К тому же, готовить сладости собираются из местного сырья.

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