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Выпуск новостей за 14.07.2017 (62.56)

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Автор:
Татьяна Алексеева

Населенные пункты Бодайбинского района под угрозой затопления

Опубликовано: 14.07.2017 16:38

Изображение Еще не критично, но уже опасно. Бодайбо, Мама и Мамакан могут оказаться в зоне затопления, если погода в Бодайбинском районе не переменится. Дожди там продолжаются, вода в Витиме поднялась до отметки в 1100 сантиметров. Критический уровень - 1300 сантиметров.

Об этом предупредили метеорологи и сотрудники МЧС. «В настоящее время до критических отметок более 50 сантиметров. Прогноз доведен до глав муниципальных образований, ими проведено оповещение населения. В готовности находятся федеральные и областные пожарно-спасательные формирования, авиация МЧС России, подготовлены пункты временного размещения на случай возможной эвакуации населения. Мониторинг гидрологической обстановки осуществляется круглосуточно. Подтопленных жилых домов нет», - говорит Валерий Шанц, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области.

Из-за плохой погоды с воскресенья в Бодайбо не летают самолёты. Пассажиры живут в гостиницах. Авиакомпании обеспечивают их всем необходимым. Всего задержали 11 рейсов. В Иркутске вылета ожидают около 300 человек, в Бодайбо  почти столько же. Прокуратура начала выездную проверку в аэропорту Иркутска по факту задержки рейсов.

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