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Автор:
Татьяна Алексеева

Еще один ребенок утонул в Иркутске

Опубликовано: 14.07.2017 16:20

Изображение Очередная жертва знойного лета. В Иркуте утонул двенадцатилетний мальчик. Это произошло в Иркутске в районе улицы Ракитная. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установили, ребенок предупредил родителей, что пошел гулять во двор. А сам отправился с другом купаться на речку. В какой-то момент он заплыл далеко от берега, начал тонуть и скрылся под водой. «В тот же день сотрудниками МЧС было обнаружено тело мальчика. Было установлено, что ребенок воспитывался в полной семье, на учете они не состояли. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, результатом которого станет процессуальное решение», - говорит Татьяна Марченко, следователь СУ СК России по Иркутской области.

Тело ребенка обнаружили ниже по течению. С начала летнего сезона на водоемах Иркутской области погибли уже 13 детей.



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