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Автор:
Екатерина Лыкова

Ключи от нового жилья получили труженик тыла Владимир Болотнов и его супруга

Опубликовано: 13.07.2017 20:22

Изображение Для них построили новый дом. Их прежний сгорел год назад, а все имущество разграбили. Вместе с женой пенсионер всю зиму прожил у родственников.

За помощью он обращался во всевозможные инстанции, но безрезультатно. Тогда о своей проблеме пенсионер рассказал мэру Иркутска Дмитрию Бердникову. Построить новый дом для супругов стало возможным в рамках муниципально-частного партнерства. Теперь новоселам предстоят приятные хлопоты: обустроить дом и сделать его уютным.

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