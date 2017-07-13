Ключи от нового жилья получили труженик тыла Владимир Болотнов и его супруга

По данным ЦБР (2017.07.13)
Выпуск новостей за 13.07.2017 (68.47)
Для них построили новый дом. Их прежний сгорел год назад, а все имущество разграбили. Вместе с женой пенсионер всю зиму прожил у родственников.
За помощью он обращался во всевозможные инстанции, но безрезультатно. Тогда о своей проблеме пенсионер рассказал мэру Иркутска Дмитрию Бердникову. Построить новый дом для супругов стало возможным в рамках муниципально-частного партнерства. Теперь новоселам предстоят приятные хлопоты: обустроить дом и сделать его уютным.