Автор: Внеш. корр.

Выставка автомобилей после смертельных ДТП начала работу в областном центре

Опубликовано: 13.07.2017 18:27

Шокирующая выставка в центре Иркутска. Прямо на улице полицейские выставили автомобили после страшных ДТП. Водители всех этих машин сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Станислав Виклов до сих пор под впечатлением. Он стал свидетелем ДТП. Его знакомый погиб, потому что сел управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. И подобных случаев тысячи. Все эти автомобили именно после таких аварий. Они являются вещественными доказательствами и хранятся на специальной стоянке. Как и когда каждый из них попал в аварию, указано в прикрепленных описаниях. Благополучных исходов у этих историй нет. Практически у каждой из этих семи машин история с трагическим финалом. В авариях погибали пешеходы и сами нетрезвые водители.

Выставка шокирует и напоминает, что о культуре вождения не стоит забывать ни на минуту в любых ситуациях. "Данная акция призвана не напугать население, а предупредить, спрофилактировать возможные дорожно-транспортные происшествия. К сожалению, каждый пункт правил дорожного движения у нас написан чьей-то кровью, чьими-то трагическими событиями, проанализировав которые законодатель и издатель правил дорожного движения принял решение именно об этом пункте", - сказал Антон Куриленко, начальник отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД России "Иркутское".

А отказ от нетрезвой езды, ведь сегодня на этой акции в 130 квартале речь именно об этом пункте ПДД, может спасти не одну жизнь. Увидеть итоги страшных аварий иркутяне могут до субботы.