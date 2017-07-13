виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+18
Пт
утро
+18/+20
Пт
день
+25/+27
Пт
вечер
+22/+24

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.6227
Евро/Рубль:
  69.4494

По данным ЦБР (2017.07.13)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 13.07.2017 (68.47)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Внеш. корр.

Выставка автомобилей после смертельных ДТП начала работу в областном центре

Опубликовано: 13.07.2017 18:27

Изображение Шокирующая выставка в центре Иркутска. Прямо на улице полицейские выставили автомобили после страшных ДТП. Водители всех этих машин сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Станислав Виклов до сих пор под впечатлением. Он стал свидетелем ДТП. Его знакомый погиб, потому что сел управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. И подобных случаев тысячи. Все эти автомобили именно после таких аварий. Они являются вещественными доказательствами и хранятся на специальной стоянке. Как и когда каждый из них попал в аварию, указано в прикрепленных описаниях. Благополучных исходов у этих историй нет. Практически у каждой из этих семи машин история с трагическим финалом. В авариях погибали пешеходы и сами нетрезвые водители.

Выставка шокирует и напоминает, что о культуре вождения не стоит забывать ни на минуту в любых ситуациях. "Данная акция призвана не напугать население, а предупредить, спрофилактировать возможные дорожно-транспортные происшествия. К сожалению, каждый пункт правил дорожного движения у нас написан чьей-то кровью, чьими-то трагическими событиями, проанализировав которые законодатель и издатель правил дорожного движения принял решение именно об этом пункте", - сказал Антон Куриленко, начальник отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД России "Иркутское".

А отказ от нетрезвой езды, ведь сегодня на этой акции в 130 квартале речь именно об этом пункте ПДД, может спасти не одну жизнь. Увидеть итоги страшных аварий иркутяне могут до субботы.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5942299365997 Sec.