Автор: Маргарита Кислицына

В столице Восточной Сибири живут самые забывчивые люди

Опубликовано: 13.07.2017 18:18

Наш город на втором месте в российском рейтинге по количеству вещей, забытых... в такси. О самых интересных находках - в сюжете следующем материале.

У таксиста Виталия что ни день, то новая находка. Из кошельков, перчаток и зонтиков уже давно получилась бы неплохая музейная экспозиция потеряшек. Мужчина уже вернул забывчивым владельцам пять телефонов. "В основном, телефоны, кошельки. Вчера, допустим, девочка маленькая игрушку оставила - Барби. Так и не возвращались за ней", - говорит Виталий Старков, таксист.

В каждой транспортной компании свое место для хранения потерянных вещей. Чего здесь только нет: ключи, документы, сумки, пакеты с вещами и даже приборная доска от автомобиля. "Теряли вставные челюсти, как-то раз теряли живого котенка. Соответственно, у нас существуют правила о том, что каждая утерянная вещь должна быть возвращена клиенту", - рассказывает Андрей Федоров, менеджер по работе с клиентами.

А еще в топе самых необычных находок таксистов плазменный телевизор, сотовый телефон из золота стоимостью 250 тысяч рублей и даже записная книжка сутенера с перечнем интимных услуг. По статистике, каждый час в России около 20 человек забывают что-то в салонах такси. Только за шесть месяцев этого года в Иркутске таких невнимательных иркутян накопилось более четырех тысяч.

- Перчатки и шапку. Постоянно что-нибудь оставляем. А у меня знакомая фотоаппарат оставила в такси дорогой-дорогой.

- Сумочки, платки, зонтики. Систематически.

- Вот телефон сегодня чуть не оставила в автобусе. Мне весь автобус вдогонку кричал.

Иркутск стал вторым в рейтинге городов, где обращений о пропажах поступает больше всего. А самые забывчивые люди живут в Красноярске. Замыкает пятерку лидеров Владивосток, Хабаровск и Барнаул.