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Автор:
Марина Беклемишева

В Иркутске открылась выставка Любови Бертаковой

Опубликовано: 13.07.2017 17:51

Изображение Детство, которое живет в каждом. Сегодня в Иркутской галерее современного искусства открыли, пожалуй, самую трогательную и искреннюю выставку. Работы Любови Бертаковой - это легкие и яркие воспоминания из детства, ребяческая наивность и любопытство, соединенные с мудростью познавших жизнь старцев. С художником и ее творчеством познакомилась съемочная группа программы "Новости".

Любовь, забота, уют и непрерывная связь времен и поколений - это мир художника из села Оса Любови Бертаковой. В каждой картине неторопливое движение времени, от которого не скрыться. Все эти люди на полотнах - образы, рожденные из впечатлений, воспоминаний, случаев из жизни, бурятских легенд и триад. "Мужчина, познавший жизнь в размышлении здравом, прекрасен. Женщина, мудрая и кроткая нравом, прекрасна. И птица, летящая в небесах, прекрасна. Это три прекрасных", - говорит Любовь Бертакова, художник.

Дети и старики - любимые персонажи художника. Дети с их чистотой, наивностью, лаской. И старики, прошедшие жизненный круг, приблизившиеся к другому миру, чистые духовно. Оттого эти произведения и находят отклик в сердцах людей по всему миру. Работы Любови Бертаковой есть в частных коллекциях Германии, Франции, Кореи. Многие легко узнают здесь себя: какая бабушка не стряпает оладушки своим внукам? Какие внуки не открывают бабушкин сундук? И какая взрослеющая девушка не примеряла мамины украшения? 

Эти полотна светятся нежностью и мечтой. Возможно, говорит Любовь Бертакова, это мечта о маме, которую она потеряла в 4 года. Мечта о бабушкиной заботе, которой не было в ее жизни. Я сама до сих пор ребенок, признается заслуженный художник Бурятии. Она много лет преподает в детской художественной школе в родном селе, где ей дорого все: небо, просторы, люди. Моменты абсолютного счастья на холстах иркутяне могут увидеть до конца лета.

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