Автор: Алексей Келэвро

Кассовое оборудование нового поколения должны установить у себя большинство предпринимателей

Опубликовано: 13.07.2017 17:47

Это связано с изменениями в федеральном законодательстве, которые вступили в силу с 1 июля. Речь идет о финансовых отчетах в онлайн-режиме. Данные о них будут поступать в налоговый орган в электронном виде. Это касается как расчета по картам, так и наличными.

Механизм этих операций прост: через оператора сотовой связи – от кассового аппарата - данные поступают в центр фискальных данных и остаются в налоговой. По мнению разработчиков закона, это существенно упростит работу в финансовой сфере и сократит количество проверок налоговой службы в точках продаж. А покупатели смогут получать электронные чеки на адрес электронной почты или SMS-сообщением. "Я понимаю, что это плюс кассовый аппарат, плюс отчисления какие-то ежемесячные у предпринимателя малого или среднего бизнеса. Но, с другой стороны, есть до сих пор, а я встречаю это в резных городах в магазинах, учет ведется в тетрадках и ручками. В XXI веке. Когда уже передача мобильных данных осуществляется с гигабитными скоростями. По-моему, это какой-то атавизм. Если человек серьезно занимается бизнесом, пусть малым, наверное, ему стоит как-то автоматизировать свою работу", - считает Андрей Левыкин, директор Дальневосточного филиала компании "Мегафон".

"Мегафон" предложил предпринимателям комплексную программу, которая позволяет решить вопрос с отправкой информации о совершаемых операциях с кассовых аппаратов и терминалов оплат просто и быстро. Оно включает в себя услуги аккредитованного партнера-оператора фискальных данных, специальный тариф для касс и удобную платформу дистанционного управления сим-картами. Благодаря широкому покрытию данной функцией могут воспользоваться жители в любой точке России.