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Автор:
Екатерина Лыкова

Иркутяне считают себя счастливыми людьми

Опубликовано: 13.07.2017 17:42

Изображение Необычный рейтинг сегодня опубликовала "Медиалогия". Жители Иркутской области заняли лишь 19 строчку по упоминанию счастья в соцсетях. Специалисты анализировали упоминания из регионов России в контексте счастья. Исследовали социальные сети, форумы и блоги - это полтора миллиона сообщений. Лидерами такого любопытного рейтинга стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, не боятся сказать вслух о счастье и в Удмуртии. А вот жители Иркутской области не хотят спугнуть удачу сообщениями в соцмедиа. Зато охотно говорят о счастье на камеру.

- Я считаю себя счастливым человеком, потому что мне родители подарили жизнь, я живу на этой планете. На этой планете очень хорошо, есть любовь, счастье. Это прекрасно, я считаю, что жить - это здорово.

- У меня есть такое сокровище, как моя внучка.

- У меня любимый муж, любимая дочь, я живу в городе, который мне нравится, так что я считаю, что я счастливый человек, еще и работа хорошая, любимая.

- У меня прекрасная жена, прекрасные дети, у меня хорошая работа, я добился в жизни всего того, о чем мечтал, я считаю себя счастливым человеком.

- Смотрите, с какой девушкой я гуляю, я в этот момент счастливый.

- Радуемся своим внукам и детям. Вот сидим и говорим: какие же мы с тобой счастливые.

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