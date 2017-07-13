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Автор:
Альфия Еремеева

Первой студенткой приемной кампании-2017 в ИГУ стала жительница Африки

Опубликовано: 13.07.2017 17:39

Изображение Удивительно, но даже в Африке нашлись те, кто захотел учиться в России. Так, на сибирско-американском факультете теперь числится гражданка республики Конго. Она стала первой студенткой приемной кампании-2017. До поступления Кэрен Хапик немного уже пожила в Иркутске. За это время она научилась говорить на незнакомом и таком сложном языке и полюбила русскую литературу.

Французская речь, яркая внешность - так выглядит первокурсница. Кэрен Хапик 22 года, она хочет стать менеджером. В родном Конго она смогла получить квоту на обучение в другой стране. И учиться в России теперь будет бесплатно. Перед обучением нужно было год заниматься на подготовительном факультете. Тогда-то Кэрен и узнала, что значит сибирская зима. "Мне очень трудно привыкать. Однажды, гуляя в -28, я плакала, потому что руки стали твердыми. Замерзли", - призналась Кэрен Хапик.

В далеком городе Браззавиль - столице Конго - у девушки осталась большая семья. Родителей, братьев и любимую сестру Кэрен не видела год. Они вряд ли смогут приехать к ней в гости. А домой студентка вернется не раньше, чем через три года. "Очень сильно скучаю по дому. Я звоню часто маме и папе. В неделю два раза", - говорит девушка.

Но в незнакомом Иркутске Кэрен уже нашла друзей. Мослин Битума - ее земляк. И тоже приехал за знаниями. Только учится молодой человек в БГУ, уже два года изучает основы мировой экономики. "Раньше, когда я был один, было очень скучно. А когда Кэрен приехала, я хорошо себя чувствую. Нравится с ней общаться. Здорово с ней, хорошо", - делится Мослин Битума.

Когда рядом есть друг, тоска по родине уже не такая острая. Но вот учеба от этого легче не становится, признаются студенты. Ведь все предметы они изучают на неродном языке, которым еще предстоит овладеть в совершенстве. Но у студентов есть цель: получить профессию. И, может, с такими знаниями получится не только уехать назад в Конго, но и работать в любой стране мира.

 

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