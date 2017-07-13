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Автор:
Альфия Еремеева

Абитуриенты из других стран штурмуют иркутские вузы

Опубликовано: 13.07.2017 17:32

Изображение За дипломом в далекую Сибирь. Учиться в наших университетах мечтают не только жители Китая, Монголии и Южной Кореи. Из европейских стран и Америки тоже поступают заявления. Такой наплыв связан с развитием международных отношений России с другими странами.

Они позволяют жителям других государств учиться в России по квоте. Причем поступить иностранцы могут не только в университеты Москвы или Санкт-Петербурга. В регионах тоже есть места для гостей из-за рубежа. Возможно, именно местная специфика и привлекает иностранцев. "По прошлому году мы можем сказать, что в ИГУ обучалось более 700 иностранных граждан. Чаще всего они проходят обучение по направлению лингвистика. Кроме того, иностранные граждане у нас обучаются по таким направлениям, как международные отношения, история, психология, педагогические науки, юриспруденция. Сложно назвать факультет, где бы не было иностранцев", - рассказала Юлия Елохина, начальник управления международных связей ИГУ.

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