Автор: Виктория Малая

Водитель, сбивший полицейского, взят под стражу

Опубликовано: 13.07.2017 17:29

Виновника дорожной аварии, который в состоянии алкогольного опьянения сбил сотрудника полиции в Ангарске, взяли под стражу. Сейчас идет следствие, в ближайшие два месяца ему предъявят обвинение.

Резонансное ДТП произошло 9 июля. Скрываясь от преследования полиции, водитель "Тойоты Марк 2" врезался в служебный автомобиль патрульно-постовой службы и сбил сотрудника при исполнении. Сейчас ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сотрудник ППС, который попал под колеса нетрезвого водителя, по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.