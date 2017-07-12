Автор: Екатерина Лыкова

Саранча заселила поля почти во всей Иркутской области

Опубликовано: 12.07.2017 18:35

Нашествие саранчи. Почти 90% обследованных земель в Приангарье заселены вредителем. Из-за жаркой и сухой погоды насекомое покусилось на зерновые. Особенно страдают Заларинский, Качугский, Усольский и Черемховский районы. Поля и посевы усиленно обрабатывают. Когда закончится напасть, расскажем далее.

Преспокойно ест корм для коров и лошадей. И ставит под угрозу будущий сенокос. Саранча заселила поля почти во всей Иркутской области. Самый плохой результат в Боханском районе, там на одном квадратном метре обнаружили 170 насекомых. Борьба одна: обработка химикатами, но не везде метод можно применить. К примеру, это поле - пастбище. "Круглый год пригоняю сюда: и зимой, и летом. Травить я не могу, других земель у меня нет", - поясняет Василий Чекризов, владелец подсобного хозяйства.

Сначала саранча съедает зерновые, а потом, если аппетиты не умерит, сметает все, что на пути. Фермер из Ревякино Владимир Скорняков говорит: в этом году вредитель активизировался. Но на поле со свеклой насекомое принесло даже определенную пользу. "Съедает саранча междурядье, прополку как бы делает, вот думаю, обрабатывать или нет против саранчи, или она доест просто эти злаковые. Но если злаковые закончатся, она и на свеклу кинется, все съедать начнет, здесь палка о двух концах", - отмечает Владимир Скорняков, владелец фермерского хозяйства.

Забралась саранча и в огороды, рассказывают жители деревни Ревякино. Насекомое жило среди картошки, пока не провели обработку. А траву на ближайшей лужайке, где паслись телята, съела до земли. "Очень много саранчи было, чуть ли на человека не прыгает. Мы травили, муж травил, у нас еще есть огород, там вообще ее полностью вытравили, даже на картошку пошла, сенокосов нет, траву всю съела", - говорит Каролина Бояркина.

В области уже обработали более 80 тысяч гектаров. И на этом не остановятся. "Обработки на данный момент продолжатся, и до 100 тысяч возможно обработаем, как и в прошлом году. Урон уже нанесен, но у нас предусмотрено, Министерством сельского хозяйства из областного бюджета в этом году выделено 7 миллионов 370 тысяч. Это возмещение идет на борьбу с особо опасными вредителями", - сообщил Дмитрий Полномочнов, заместитель руководителя по защите растений филиала ФГБУ "Россельхозцентр".

Тем временем специалисты говорят: через три недели саранча исчезнет, закончится ее жизненный цикл.