Автор: Марина Беклемишева

Сергей Левченко в Москве провел встречу с Ольгой Васильевой

Опубликовано: 12.07.2017 17:55

Как будут жить и работать вузы Иркутской области? Эту тему губернатор региона Сергей Левченко обсудил с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Встреча состоялась в Москве.

Глава Приангарья рассказал: на должность ректора Иркутского госуниверситета ученый совет утвердил шесть кандидатур. Выборы главы вуза состоятся этой осенью. На встрече стало известно, что оргкомитет по подготовке к юбилею возглавит Сергей Левченко.