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Автор:
Марина Беклемишева

Сергей Левченко в Москве провел встречу с Ольгой Васильевой

Опубликовано: 12.07.2017 17:55

Изображение Как будут жить и работать вузы Иркутской области? Эту тему губернатор региона Сергей Левченко обсудил с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Встреча состоялась в Москве.

Глава Приангарья рассказал: на должность ректора Иркутского госуниверситета ученый совет утвердил шесть кандидатур. Выборы главы вуза состоятся этой осенью. На встрече стало известно, что оргкомитет по подготовке к юбилею возглавит Сергей Левченко.



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