Сергей Левченко в Москве провел встречу с Ольгой Васильевой

По данным ЦБР (2017.07.12)
Выпуск новостей за 12.07.2017 (69.01)
Как будут жить и работать вузы Иркутской области? Эту тему губернатор региона Сергей Левченко обсудил с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Встреча состоялась в Москве.
Глава Приангарья рассказал: на должность ректора Иркутского госуниверситета ученый совет утвердил шесть кандидатур. Выборы главы вуза состоятся этой осенью. На встрече стало известно, что оргкомитет по подготовке к юбилею возглавит Сергей Левченко.