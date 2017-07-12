Автор: Татьяна Алексеева

Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов по реализации "майских указов" президента

Опубликовано: 12.07.2017 17:53

Регион занимает седьмую строку в списке лидеров по исполнению "майских указов" в сфере государственного управления. В первой тройке Приморский край, Свердловская область, Дагестан. Такие данные приводит компания "Медиалогия".

На территории Иркутской области действует 46 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Также у Иркутской области седьмая позиция в ТОП-10 в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее значимая тема - исполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов.