Автор: Клим Куликов

В Иркутске открылся первый баскетбольный лагерь клуба "Иркут"

Опубликовано: 12.07.2017 17:41

Подготовка к сезону идет полным ходом. В Иркутске открылся первый баскетбольный лагерь клуба "Иркут". Помимо обучения молодых спортсменов, руководство команды просматривает потенциальных новичков. Посмотреть на закрытый процесс селекционной работы пустили только нашу съемочную группу.

Открытый лагерь баскетбольного клуба "Иркут" организуют не только в Приангарье, а вообще на просторах суперлиги. Автор сборов - рулевой "черно-оранжевых" Александр Лукин. Основная задача - обучение молодых спортсменов командной работе и просмотр потенциальных кандидатов в основной состав "Иркута". "Ведем большую работу над техническим оснащением игроков. Даем большой объем теории о баскетболе. Даем разные системы нападения для того, чтобы была возможность, чтобы возвращаться к ним в сезоне, чтобы смогли из своих запасников достать", - говорит Александр Лукин, главный тренер БК "Иркут".

Лукин проводит сбор не в одиночку, а с очень серьезным ассистентом. Специально приглашен тренер "Уралмаша",обладатель серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира и Европы в составе сборной России, трехкратный чемпион России в составе московского ЦСКА Евгений Кисурин. "Так, чтобы клуб организовал это, впервые. Я с удовольствием откликнулся. Мне нравится, что у нас ребята обучаются и столько желающих. Это отличная идея. Если бы так было все время, то баскетбол развивался очень быстро", - считает Евгений Кисурин, тренер БК "Уралмаш" (Екатеринбург).

Интересно посмотреть на кандидатов в следующий сезон. Сразу в глаза бросается слегка изменившийся Александр Анисимов. Внешняя модернизация не единственная у Анисимова. Как говорят в тренерском штабе, игрок пересмотрел свое видение баскетбола и снова хочет вернуться в Иркутск. Еще один кандидат - Василий Рыженко. Он выиграл почти все в студенческих лигах страны. Говорит, приехал, прежде всего, в серебряную команду России и, если останется в Иркутске, готов на многое. "Конечно, слышал, заняли второе место в суперлиге. Собственно, и было принято решение приехать сюда на просмотр. К просмотру готовился, занимался", - сказал Василий Рыженко, двукратный чемпион АСБ, двукратный чемпион МСБЛ, лучший центровой АСБ, шестикратный чемпион Москвы по баскетболу.

Помимо просмотра игроков, по-прежнему ищут человека на должность ассистента главного тренера. И уже есть два кандидата. Команда будет укомплектована к началу сезона.