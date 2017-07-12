Автор: Алексей Келэвро

На подмогу иркутским врачам пришли китайские монахи

Опубликовано: 12.07.2017 17:36

Точнее, их умение обновлять собственный организм, используя простые упражнения. Лечебная гимнастика "Цигун" помогает пациентам госпиталя ветеранов войн. Ее уже освоили более полутора тысяч человек. А некоторые пожилые люди благодаря упражнениям заново научились двигаться.

В госпитале ветеранов войн оздоровительные процедуры проходят четко и дисциплинировано. Эти женщины выстроились в три шеренги для поединка с болезнями и плохим самочувствием. Оружие – оздоровительная гимнастика древнекитайских монахов.

Дыхательные упражнения в совокупности с незамысловатыми физическими нагрузками, по рассказам врачей, производят на пациентов невероятный оздоровительный эффект. Буквально за неделю упражнений у людей улучшается сердечная деятельность, исчезает аритмия, нормализуется давление, повышается координация, настроение и общий тонус организма. То, что на первый взгляд выглядит как чудо, профессионалы называют лечебный курс "Цигун". Если быть точнее, практика называется "Возвращение весны". По легенде, это новое рождение человеческих ресурсов. Некоторые пациенты буквально заново обрели жизнь. "Очень помогает. Очень внимательный доктор. Очень хорошо. Я даже научилась подпрыгивать на двух ножках, чего не делала раньше. Я благодарна до глубины души. Потому что для тех, кто потерял здоровье и приобрел его, это гораздо важнее, чем для тех, кто его не терял. У меня 9 лет назад был инсульт и аневризма, 5 операций на голове. Эти движения, это дыхание, оно улучшает даже кровообращение мозговое. Казалось бы, все такое простое, но все гениальное просто", - делится Людмила Чеусова, пациент Иркутского областного клинического госпиталя ветеранов войн.

Проводит занятия профессиональный врач-иглорефлексотерапевт Сергей Розанов. Обучался мастерству у родоначальников "Цигун" в Китае. Ежегодно он повышает свой уровень знаний и уже подготовил методические курсы для своих коллег. Эта техника применима к частным случаям и оздоровлению конкретного органа, но при этом и позволяет излечить от недугов целую группу больных. "Я заметил, что удивительное рядом. Когда есть коллектив, то начинает работать какая-то групповая энергия. Люди становятся синхронны. Более открытые, свободные, видят, что и другим сложно. Не только у них проблемы, что их много", - говорит Сергей Розанов, врач-иглорефлексотерапевт Иркутского областного клинического госпиталя ветеранов.

С 2014 года практика подобных упражнений функционирует в этих стенах. Гимнастика "Цигун" очень популярна в госпитале. Ее освоили уже почти 2500 человек. "Это очень мощная реабилитационная методика, учитывая присоединение этих возможностей к традиционной лекарственной терапии. Мы поняли, что это дает большой плюс к состоянию наших пациентов, их восприятию своего состояние и оптимизации их эмоциональной сферы", - отметила Любовь Бессонова, заместитель главного врача госпиталя по медицинской части.

Положительный пример широко используется и в спортивной медицине. Профессиональные спортсмены подобными упражнениями отлично восстанавливаются после травм. Не исключено, что скоро на городских улицах будут проводить оздоровительные занятия на открытом воздухе для всех иркутян.