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Автор:
Альфия Еремеева

Омские стеклодувы возрождают старинное ремесло в "Тальцах"

Опубликовано: 12.07.2017 17:30

Изображение Их осталось не больше десяти по всей России. Стеклодувы - редкая и почти забытая профессия. Вручную с хрупким материалом работать сложно. Но мастера из Омска смогли совместить древнее ремесло и современность. Понаблюдать за уникальным процессом можно этнографическом музее "Тальцы".

Берег реки Тальцинка в районе Байкальского тракта. С первого взгляда ничем не отличается от других мест в округе. Но опытный глаз мастера сразу видит необычное. В воде до сих пор остались элементы изделий стекольного завода. Он был здесь в прошлом веке, пока не начали строить ГЭС. Предприятия нет. А вот память о нем осталась вот в таких частичках. Теперь им можно дать вторую жизнь. "С них мы можем изготовить какие-либо изделия. Стекло достаточно чистое, без окислов. Его можно переплавить. Был такой даже случай: лежит горлышко, думали, что это бутылка. Достали, а это целая бутылочка была с клеймом Тальцинского стекольного завода", - рассказал Максим Орлов, мастер-стеклодув.

Современные мастера работают немного с другим материалом. Называется оно боросиликатное стекло. Из такого, например, делают экраны для смартфонов. Чтобы создавать изделия за пару минут, понадобилось не меньше трех лет постоянной практики. Несмотря на хрупкость материала, в работе его не жалеют. Температура на горелке - тысяча градусов. 

За тем, как стеклянная трубка кардинально меняет форму, можно наблюдать бесконечно. Так что посетители в этой избушке есть всегда. Зная о таком интересе гостей музея, в "Тальцах" давно намерены возродить забытое производство. "У нас было два мощнейших завода до революции. И потом Тулунский стекольный завод очень большой был. А сейчас стеклом никто не занимается. Мы пытались открыть обучение стеклодувному мастерству у нас в художественном училище. Но как-то не получилось. И вот откликнулись волонтеры аж из Омска", - говорит Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Впрочем, возрождать планируют не только стекольный промысел. С этого лета в "Тальцах" работает камнерезная мастерская. Причем работают специалисты в основном с местными породами: лазурит, нефрит и, конечно, знаменитый чароит - сиреневое чудо Сибири. "Хочется этот камень на этой же территории добывать, на этой же территории обрабатывать и чтобы это делали люди, которые здесь и живут. Не те, кто не понимает и не чувствует это место. А те, кто здесь вырос, знают и чувствуют эту землю. И могут передать свои ощущения через камень", - сказала Анна Бурчуладзе, владелец камнерезной мастерской.

Прикоснуться к первобытному ремеслу сможет любой гость музея. Конечно, стать мастером за столь короткий срок невозможно. А вот узнать об основах дела или выбрать себе камень по душе вполне по силам.

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