Автор: Внеш. корр.

Мошенница похитила у пожилой женщины 250 тысяч рублей

Опубликовано: 12.07.2017 17:24

Обманула пенсионерку и украла последние сбережения. В Иркутске разыскивают мошенницу, которая похитила у пожилой женщины 250 тысяч рублей.

Злоумышленница приметила свою жертву на выходе из пенсионного фонда. Девушка представилась социальным работником и предложила проводить 70-летнюю пенсионерку до дома. По пути они вместе зашли в продуктовый магазин, а затем домой к пострадавшей. Уже в квартире мошенница узнала, где хранятся наличные, и украла их. Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о мошеннице, позвонить по телефонам органов внутренних дел: 8 (3952) 21-68-05, 32-00-02 или 02.

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